Homi 2021 Milano, il Salone si terrà a settembre a fieramilanocity

L’evento dedicato al mondo dell'abitare e della decorazione per la casa era inizialmente in programma a gennaio 2021. Si terrà in concomitanza con il Salone del Mobile. Bonomi: “Sinergia è fondamentale per la ripresa del settore”

Homi, il Salone degli stili di vita dedicato al mondo dell'abitare e della decorazione per la casa, si terrà dal 5 all'8 settembre a fieramilanocity e al Mico di Milano, in concomitanza con il Salone del Mobile. L’evento era inizialmente previsto a gennaio 2021 ma è stato rinviato per via dell’emergenza Covid-19.