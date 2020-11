Milano, Salone del Mobile torna a settembre 2021: "È data più sicura"

Si svolgerà dal 5 al 10 settembre 2021 la sessantesima edizione del Salone del Mobile di Milano e non nel classico periodo di aprile. A fare l'annuncio "con sollievo" è stato Claudio Luti, presidente del Salone del Mobile. La rassegna quest'anno è stata prima rinviata e poi annullata a causa del Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO).

Luti: "Deve essere una settimana indimenticabile, di rilancio"

"È la data più in sicurezza possibile - spiega Luti -, anche per il vaccino. Ringrazio Fiera Milano che ha trovato il modo di metterci in un calendario affollato. Deve essere una settimana indimenticabile, speciale, un momento di rilancio per le nostre imprese, Milano e l'Italia".