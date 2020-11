Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Io con il Governo non voglio fare nessun tipo di polemica, anche perché con il Governo voglio, e lo dico tre volte, collaborare", ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana a Zapping, in merito al rapporto tra Stato e Regioni durante l'emergenza sanitaria. "In momenti drammatici - ha detto Fontana - può succedere che ci si confronti o magari ci si scontri, però sempre rispettandosi reciprocamente e cercando di trovare soluzioni" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE DEL CONTAGIO)

7:03 – Fontana: “Con Governo voglio collaborare, non fare polemiche”

"Io con il Governo non voglio fare nessun tipo di polemica, anche perché con il Governo voglio, e lo dico tre volte, collaborare", ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana a Zapping, in merito al rapporto tra Stato e Regioni durante l'emergenza sanitaria. "In momenti drammatici - ha detto Fontana - può succedere che ci si confronti o magari ci si scontri, però sempre rispettandosi reciprocamente e cercando di trovare soluzioni". "Contesto chi fa polemiche prima che si sia conclusa questa drammatica situazione. Verrà il tempo delle polemiche se sarà necessario farle. Non dimentichiamo che quello che sta succedendo è qualcosa che nella storia dell'umanità verrà ricordata drammaticamente, non è un fatto di ordinaria amministrazione. Sono quello cose che si vedono nei film e che io nella vita non pensavo di dover vivere", ha concluso.