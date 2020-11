Covid, troppi positivi: Brescia non parte per trasferta Coppa Italia

Empoli-Brescia, sfida valida per il quarto turno di Coppa Italia in programma oggi alle 14:30, non si giocherà. Il Brescia ha infatti deciso di rinunciare alla trasferta in Toscana a causa dei numerosi casi di positività al Covid riscontrati negli ultimi giri di tamponi. Il club lombardo ritiene troppo rischioso un viaggio in queste condizioni e teme lo sviluppo di un focolaio. Per le Rondinelle arriverà probabilmente lo 0-3 a tavolino. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)