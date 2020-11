Milano, accoltella moglie e suocera: morta la 92enne

La moglie dell'operaio in pensione, invece, ieri ha lasciato la terapia intensiva per essere ricoverata in un reparto di degenza ed è in condizioni stabili

È morta a causa delle gravissime ferite riportate l'anziana di 92 anni accoltellata insieme alla figlia di 62 dal genero G. B. a Milano. L'aggressione era avvenuta domenica 22 novembre nel loro appartamento in via Lambruschini. La moglie dell'operaio in pensione, invece, nel pomeriggio ha lasciato la terapia intensiva per essere ricoverata in un reparto di degenza ed è in condizioni stabili.