Covid, in Lombardia 5.289 nuovi contagi su 32.862 tamponi

Sono in diminuzione i ricoveri: quattro in meno in terapia intensiva (945 in totale), sessanta in meno negli altri reparti (8.331)

Sono 5.289 i nuovi contagi registrati in Lombardia su 32.862 tamponi effettuati (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO).Sono in diminuzione i ricoveri: quattro in meno in terapia intensiva (945 in totale), sessanta in meno negli altri reparti (8.331), mentre con 140 decessi sale a 20.664 il numero complessivo dei morti.

I dati nelle province

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 1.604 casi, di cui 576 in città; a Varese 848, a Como 482, a Monza 749, a Brescia 405, a Lecco 184, a Bergamo 165, a Lodi 138, a Pavia 85, a Cremona 63, a Mantova 57 e a Sondrio 33.