Covid Como, ragazza resta ore sopra auto per vedere mamma ricoverata

È rimasta in piedi per ore sul tettuccio a guardare in alto con la speranza di potere vedere sua madre ricoverata e in isolamento in uno dei reparti covid dell'ospedale Valduce. La foto è stata diffusa sui social da una persona che abita vicino al nosocomio

È rimasta in piedi per ore sul tettuccio dell'auto bianca a guardare in alto con la speranza di potere vedere sua madre ricoverata e in isolamento in uno dei reparti Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO) dell'ospedale Valduce di Como. La ragazza è stata fotografata da un uomo che vive davanti all'ospedale, Salvatore Amura, il quale ha diffuso la foto sui social.