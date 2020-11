Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

A Milano si sono verificati 3.232 casi, di cui 1.144 in città, a Varese 1.970, a Monza 758, a Como 655, a Brescia 462, a Pavia 385, a Mantova 338, a Bergamo 304, a Cremona 221, Lecco 160, a Lodi 77 e a Sondrio 67. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:06 - A Milano 3.232 casi in 24 ore

Sono 8.853 i nuovi contagi registrati in Lombardia su 44.294 tamponi effettuati. In terapia intensiva ci sono 936 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 8.314. In isolamento domiciliare 153.435 persone. Dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 3.769.051 tamponi. Sono 936 le persone ricoverate in terapia intensiva e 8.314 quelli negli altri reparti. I decessi sono stati 169, per un totale complessivo di 20.359. Per quanto riguarda le province, a Milano si sono verificati 3.232 casi, di cui 1.144 in città, a Varese 1.970, a Monza 758, a Como 655, a Brescia 462, a Pavia 385, a Mantova 338, a Bergamo 304, a Cremona 221, Lecco 160, a Lodi 77 e a Sondrio 67.