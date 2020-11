Covid: in Lombardia 8.129 nuovi casi nelle 24 ore, aumentano i decessi

Con 35.550 tamponi effettuati, sono 8.129 le persone risultate positive al coronavirus in Lombardia. In crescita il rapporto tra tamponi e positivi, pari al 22,8% mentre ieri era stato del 19,1%. Aumentano anche i decessi che sono 158 (ieri 118) per un totale di 19.186 morti in regione dall'inizio della pandemia. Crescono anche i ricoveri in terapia intensiva (16 in più rispetto a ieri, per un totale di 817) e negli altri reparti (+302, totale 7.621). I guariti/dimessi sono 2.961. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA E A MILANO)

La città metropolitana di Milano si conferma la zona più colpita con 2.895 nuovi casi, di cui 1.082 a Milano città, seguita da Varese (1.341 casi), Monza e Brianza (936) e Como (726).