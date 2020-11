Covid Milano, Fontana: "Si può allargare l'ospedale in Fiera"

"Mi auguro proprio che non ci sia bisogno" di altre strutture come la terapia intensiva allestita all'interno dei padiglioni della Fiera di Milano. Questo è l'auspicio del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che si è detto "convinto che l'ospedale in Fiera ha ancora delle possibilità di allargamento. Penso, spero, mi auguro e sono convinto che questo allargamento sarà sufficiente perché qualcosina potrà cominciare a migliorare nei prossimi giorni", ha aggiunto Fontana al drive through più grande d'Italia, attivo da oggi a Milano per effettuare tamponi rapidi e molecolari, in particolare a studenti e personale scolastico. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - LA SITUAZIONE A MILANO - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

"Da valutare se condizioni per allentamenti"

Inoltre, "stiamo seguendo con attenzione l'evoluzione di tutta la regione, oggi abbiamo un incontro con i sindaci dei capoluoghi propri per cercare di valutare. Ovvio che se ci fossero le condizioni, ma è chiaro che bisogna fare una valutazione su tutto il territorio lombardo, per realizzare alcuni allentamenti", ha precisato il governatore. Infine: "Certo è, come mi ha ribadito il ministro Speranza, che bisogna attendere due settimane. La prima settimana è passata, il ministro mi ha detto che non prenderà alcun provvedimento entro le due settimane, quindi dalla fine della prossima".