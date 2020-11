Covid Milano, lanciarazzi al Niguarda: arma vecchia e inoffensiva

Il lanciarazzi ritrovato ieri in una stanza spogliatoio contigua al locale dove si effettuano le tac, in una delle radiologie dell'ospedale Niguarda di Milano, è un'arma vera ma inefficiente e, quindi, inoffensiva e per altro molto vecchia. È quanto risulta dalle prime analisi sullo stesso lanciarazzi effettuate oggi dai tecnici della Digos. Sul ritrovamento il responsabile dell'antiterrorismo di Milano ha aperto un'inchiesta per detenzione e porto di armi da guerra a carico di ignoti.