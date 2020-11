In Lombardia aumentano ancora i contagi: con 46.099 tamponi effettuati, nelle ultime ore sono stati registrati 11.489 nuovi positivi, per un rapporto di 24,9%. Sale a 610 il numero di pazienti in terapia intensiva. Sala: "Il tracciamento non avviene più"

8:03 - In Lombardia 11.489 positivi, 1.758 a Milano città

In Lombardia continua l'impennata dei contagi: con 46.099 tamponi effettuati, sono stati registrati 11.489 nuovi positivi, per un rapporto di 24,9%. Sale a 610 il numero di pazienti in terapia intensiva (+40), mentre il numero complessivo di decessi è arrivato a 18.226 (+108). Preoccupa la provincia di Milano, con 4.520 nuovi casi, di cui 1.758 nella sola città. Già prima di conoscere i dati, il sindaco Giuseppe Sala aveva rivolto un appello ai milanesi: "Io sto cercando di dire ai cittadini di stare in casa, di essere attenti. Attraverso i nostri comportamenti virtuosi liberiamo gli ospedali". Restare a casa sembra al momento l'unica opzione per abbassare la curva, anche perché - ha sottolineato Sala - "il tracciamento non avviene più". I milanesi, però, non sembrano molto d'accordo: complice la bella giornata di sole, ieri tante persone hanno affollato i parchi. Soltanto il centro della città appariva deserto. Sul fronte giudiziario, la Procura di Bergamo ha deciso di aprire un'indagine sulla manifestazione di giovedì sera durante la quale alcune centinaia di persone hanno protestato sotto l'abitazione del sindaco Giorgio Gori. La Questura ha denunciato venti persone per manifestazione non autorizzata. Una manifestazione si è tenuta oggi anche a Milano, sotto Palazzo Lombardia: il Coordinamento Nazionale per il diritto alla Salute e la Campagna Dico 32 ha di nuovo chiesto il commissariamento della sanità lombarda utilizzando il claim 'La salute non è una merce. La sanità non è un'azienda'. Intanto tutta Italia piange il batterista dei Pooh Stefano D'Orazio. La direzione dell'Ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo ha voluto esprimere il suo cordoglio, definendolo "una stella della musica" e "soprattutto un uomo di grande generosità". Infine, nuovo contagio nel mondo dello sport: il terzo portiere dell'Inter Daniele Padelli è risultato positivo al Covid.