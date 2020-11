Covid, in Lombardia 6.318 nuovi contagi su 38.188 tamponi

Sono 6.318 i nuovi positivi al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO) registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore a fronte di 38.188 tamponi effettuati. Sale a 650 il numero di pazienti in terapia intensiva, più 40, mentre i ricoverati negli altri reparti sono 6.225, 412 più di ieri. Il numero complessivo di decessi è arrivato a 18.343, più 117.

I contagi nelle province lombarde

Per quanto riguarda le province a Milano sono stati 2.956 i nuovi contagi segnalati, di cui 1.204 a Milano città; a Monza 877, a Varese 620, a Brescia 545, a Pavia 313, a Como 174, a Lecco 136, a Mantova 135, a Bergamo 123, a Sondrio 114, a Cremona 99 e a Lodi 57.