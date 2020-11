Covid Milano, forze ordine fanno alzare da panchine in Parco Segantini

Controlli nei parchi da parte delle forze dell'ordine oggi a Milano, nella prima domenica in cui la città è zona rossa (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA, A MILANO E A MONZA).

L'intervento al Parco Segantini

Al Parco Segantini, un'ampia area verde non lontana dalla zona dei Navigli, che per tutta la giornata ha attratto famiglie con i bambini, persone in bici o a spasso con i cani, e runner, poco prima delle 17 una pattuglia dei carabinieri e una della Polizia locale hanno fatto controlli. Hanno attraversato il parco ordinando a chi stava seduto sulle panchine di alzarsi.