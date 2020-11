Covid Milano, Sala: “Sistema troppo complesso per definire le zone”

Il sindaco del capoluogo lombardo ha commentato in un video social il nuovo Dpcm presentato ieri sera dal premier Conte e il metodo per individuare le aree a rischio: “Troppi distinguo, è basato sull'Rt e 21 indicatori difficilissimi da decifrare. A volte a complicare eccessivamente le cose non si raggiunge l’obiettivo"

"Io non posso che dire che il sistema scelto dal Governo per definire le zone gialle, arancioni e rosse sia troppo complesso". Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala ha commentato così, tramite un video pubblicato sui social, il nuovo Dpcm illustrato ieri sera dal premier Conte. Secondo il primo cittadino, il metodo di suddivisione delle diverse fasce di rischio "divide non solo per Regioni ma anche per Province. Immaginatevi quanti distinguo. Inoltre è basato sull'Rt e 21 indicatori, difficilissimi da decifrare. Io avrei scelto un sistema più semplice e uniforme - ha dichiarato -. Io non sono così certo che questa classificazione vista in maniera dinamica, in ottica di tendenza garantisca una decisione equa".