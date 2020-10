Albino, pugni ad autista che pretende mascherina: denunciato

Un ragazzo di 20 anni è stato denunciato per violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali dai carabinieri di Clusone, in provincia di Bergamo. Secondo quanto ricostruito, il giovane di origini marocchine, residente a Parre, ha sferrato un pugno alla nuca all'autista di un autobus che lo aveva invitato a indossare la mascherina (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA E A MILANO) prima di salire a bordo. L'aggressione è avvenuta nei pressi della fermata della Teb di Albino su un mezzo della linea Clusone-Albino. A inchiodare il 20enne sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell'area e le testimonianze dei presenti.