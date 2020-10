Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

I bambini e il personale che li segue resteranno a casa, in isolamento fiduciario, per il periodo previsto dal protocollo

Due bambini di due anni, iscritti a due asili-nido di Pavia, sono risultati positivi al Covid-19. I bimbi, che avevano manifestato alcuni sintomi, sono stati sottoposti al tampone che ha confermato la positività.

Intanto, in Lombardia si sono registrati 7.758 casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:14 - Positivi due bimbi in asili nido di Pavia

Due bambini di due anni, iscritti a due asili-nido di Pavia, sono risultati positivi al Covid-19. I bimbi, che avevano manifestato alcuni sintomi, sono stati sottoposti al tampone che ha confermato la positività. In seguito a questa notizia, sono state chiuse le sezioni dei due nidi frequentate dai bambini: in una sono presenti 16 piccoli, nell'altra 19. I bambini e il personale che li segue resteranno a casa, in isolamento fiduciario, per il periodo previsto dal protocollo. Nei giorni scorsi era stata chiusa a Pavia una scuola materna statale, in seguito ad alcuni casi di Coronavirus manifestatisi tra le maestre.