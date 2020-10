Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato un'ordinanza che reitera le misure anti-Covid più restrittive rispetto a quelle nazionali, tra le quali le chiusure notturne dalle 5 alle 23, la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori e la chiusura delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali il sabato e la domenica ad esclusione degli alimentari, alle farmacie e per una serie di beni di prima necessità. Il provvedimento è stato emanato per allinearsi a livello tecnico al nuovo Dpcm. La scadenza resta fissata al 13 novembre. (GLI AGGIORNAMENTI – MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

Il prefetto di Lodi Marcello Cardona, nella serata di oggi ha disposto la chiusura del bar "La Siesta" di Sant'Angelo Lodigiano. La decisione è stata presa dopo che ieri sera la polizia, nel corso di controlli disposti per il contenimento del covid, l'ha trovato aperto e con clienti all'interno alle 21, mentre secondo l'ultimo Dpcm avrebbe dovuto chiudere alle 18. La chiusura è stata disposta per 5 giorni, mentre nei confronti del titolare del locale è stata elevata anche una sanzione.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato un'ordinanza che reitera le misure anti-Covid più restrittive rispetto a quelle nazionali, tra cui le chiusure notturne per gli spostamenti dalle 5 alle 23, la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori e la chiusura delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali il sabato e la domenica. Disposizione che non si applica alla vendita di generi alimentari, alle farmacie e per una serie di beni di prima necessità tra cui - viene chiarito rispetto al testo precedente - anche giornali, periodici e riviste. Il provvedimento è stato emanato per allinearsi a livello tecnico al nuovo Dpcm. La scadenza resta il 13 novembre.