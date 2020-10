Covid, in Lombardia 7.558 nuovi contagi su 41.260 tamponi

In terapia intensiva sono attualmente ricoverati 292 pazienti, 21 in più rispetto a ieri, mentre le persone in cura negli altri reparti sono 3.072, 357 in più

A fronte di 41.260 tamponi effettuati, sono 7.558 i nuovi casi di Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO) accertati in Lombardia. Sono 47 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime da inizio emergenza a 17.357. In terapia intensiva sono attualmente ricoverati 292 pazienti, 21 in più rispetto a ieri, mentre le persone in cura negli altri reparti sono 3.072, 357 in più. I nuovi guariti e dimessi sono 989. È quanto rende noto la Regione attraverso il bollettino odierno.

I dati nelle province

Per quanto riguarda le singole province, Milano fa registrare l’incremento maggiore, con 2.708 nuovi casi, di cui 1.092 in città, ma anche Varese anche Varese raggiunge quasi i duemila casi giornalieri, con 1.902 positivi. A Monza e Brianza i contagi rilevati sono stati 822, a Como 440, a Pavia 298, a Brescia 288, a Bergamo 252, a Lecco 182, a Cremona 130, a Mantova 125, a Lodi 97, a Sondrio 55.