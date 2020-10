Covid, in Lombardia: 5.762 positivi su 35.285 tamponi effettuati

Con 35.285 tamponi effettuato è di 5.762 il numero di nuovi positivi registrati in Lombardia con una percentuale del 16,3%. Sono 231 i ricoverati in terapia intensiva, più 18 rispetto a ieri, mentre sono 2.326 i pazienti negli altri reparti, 173 più di ieri. È di 25 il numero di deceduti, il che porta il totale a 17.235 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - LA SITUAZIONE A MILANO E IN LOMBARDIA).

I contagi in Lombardia

Per quanto riguarda le singole province, a Milano sono stati segnalati 2.589 casi, di cui 1.217 in città, 907 a Varese, 588 a Monza, 398 a Como, 254 a Pavia, 246 a Brescia, 182 a Bergamo, 98 a Lodi, 96 a Lecco, 80 a Cremona, 44 a Mantova e 11 a Sondrio.