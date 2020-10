Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

La nuova ordinanza sulla movida firmata dal governatore Attilio Fontana spegne gli entusiasmi di questo weekend milanese e fornisce le prime reazioni della città. Lungo i Navigli i bar sono tutti aperti, la gente continua a uscire ma i tavolini non sono pieni. Stessa scena a Porta Venezia, dove il 'popolo dell'aperitivo' appare decimato rispetto al solito. Per monitorare la situazione sono stati disposti controlli straordinari delle forze dell'ordine, che già nei giorni scorsi hanno elevato multe a cittadini e imprenditori che non hanno rispettato le norme anticovid.

In Valtellina diversi medici e infermieri dell'ospedale Morelli di Sondalo sono risultati positivi a Covid-19, secondo quanto emerso gli operatori sanitari una decina di giorni fa hanno partecipato a una festa fra colleghi.

In Lombardia sono 2.664 i nuovi positivi registrati nelle ultime ore a fronte di 29.053 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 9,1%. (DIRETTA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:03 – Milano, movida appare decimata

La nuova ordinanza sulla movida firmata dal governatore Attilio Fontana spegne gli entusiasmi di questo weekend milanese e fornisce le prime reazioni della città. Lungo i Navigli i bar sono tutti aperti, la gente continua a uscire ma i tavolini non sono pieni. Stessa scena a Porta Venezia, dove il popolo dell'aperitivo è decimato rispetto al solito e chi non ha voluto rinunciare è comunque seduto all'esterno dei locali, rispettando così uno dei passaggi fondamentali del provvedimento anti Covid. Dalle 18 tutti i bar senza servizio al tavolo devono chiudere ma nessuno ha pensato che proprio per risolvere il problema della distanza sociale, da qualche mese quasi tutti i bar si sono organizzati occupando i marciapiedi con i propri tavolini. Anche quelli che storicamente non li hanno mai avuti. Fino a un anno fa questa ordinanza avrebbe comportato la chiusura di quasi tutti i locali di Porta Venezia, oggi non cambia nulla. La vera risposta al provvedimento sarà visibile dopo cena, dalle 22, ovvero due ore prima della chiusura di tutte le attività commerciali, ristoranti compresi. Per monitorare la situazione sono stati disposti controlli straordinari delle forze dell'ordine, che già nei giorni scorsi hanno elevato multe a cittadini e imprenditori che non hanno rispettato le norme anti Covid19.