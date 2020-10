Il derby di Milano si giocherà in uno stadio di San Siro vuoto per via dell’emergenza coronavirus, ma i tifosi di Inter e Milan non hanno voluto far mancare il loro sostegno alle due squadre. Circa mille sostenitori nerazzurri, quasi tutti con la mascherina ma senza rispettare il distanziamento, si sono radunati all’esterno dello stadio per accogliere i due pullman con a bordo la squadra di Antonio Conte (INTER: I 10 DERBY PIU' BELLI). Sotto gli occhi delle forze dell'ordine, i mezzi hanno impiegato oltre tre minuti a percorrere gli ultimi cento metri nella folla, fra bandiere e fumogeni, prima di infilarsi nel garage. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

Il corteo degli ultras rossoneri

Gli ultras della Curva Sud hanno invece accompagnato i pullman con a bordo l’undici di Stefano Pioli con un corteo di moto e scooter dall'hotel del ritiro fino allo stadio, dove i mezzi sono entrati da un ingresso diverso da quello dell’Inter (MILAN: I 10 DERBY PIU' BELLI).