Giornate Fai Autunno 2020: 5 luoghi suggestivi da vedere in Lombardia

Sono molti i luoghi visitabili in Lombardia in occasione delle Giornate FAI d’Autunno (FOTO), che quest’anno, per via dell’emergenza coronavirus, si svolgono su due weekend, 17-18 e 24-25 ottobre, in modo da consentire a tutti i partecipanti di visitare parchi, chiese, monumenti e tutte le bellezze del nostro paese in sicurezza. Ecco cinque luoghi da non perdere.

Milano: Villa Necchi Campiglio

Un gioiello architettonico nell’angolo più silenzioso di Milano. Una raffinata casa degli anni 30, un delizioso giardino dove sostare all’ombra delle grandi magnolie, un viaggio tra arredi preziosi che restituiscono fedelmente l’atmosfera di vivace mondanità dell'alta borghesia milanese. Orario sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Milano: Ippodromo Snai San Siro

Gruppi di massimo 10 persone, con partenza ogni 15 minuti. L’Ippodromo di San Siro, inaugurato nell’aprile 1920, è da un secolo uno dei più prestigiosi palcoscenici ippici a livello mondiale. Realizzato su progetto dell’architetto Paolo Vietti Violi, è interamente realizzato in stile Liberty (unico ippodromo al mondo dichiarato “monumento di interesse nazionale”). Il complesso è composto da piste di gara, di allenamento, tribune e scuderie, immersi un giardino botanico di oltre 1.400.000 metri quadrati. Orari: sabato e domenica dalle 10 alle 17:30.

Pavia: Chiesa e Chiostri di San Lanfranco

Massimo 15 persone, visita ogni 30 minuti. Il complesso di San Lanfranco fu costruito alla fine dell’XI secolo all’esterno delle mura della città, sulla riva sinistra del Ticino. Sede dei monaci vallombrosani, che offrivano ospitalità a viandanti e pellegrini, era inizialmente intitolato al Santo Sepolcro. Nel 1198, alla morte del vescovo pavese Lanfranco Beccari, venne a lui dedicato. Orario: sabato dalle 10 alle 17; domenica dalle 13 alle 17.

Mantova: Castello Scaligero a Ponti sul Mincio

La sua costruzione viene attribuita all’iniziativa degli Scaligeri che, in questa zona, unitamente con i Castelli di Monzambano, Valeggio sul Mincio, Nogarole Rocca, Peschiera del Garda, Sirmione e altri ancora, costituirono il sistema di difesa sud-occidentale, ai confini con i territori viscontei e gonzagheschi. Durata della visita 45 minuti.

Varese: Monastero di Torba a Gornate Olona

Il Monastero offre la possibilità di scoprire cosa può fare ciascuno per la tutela della biodiversità. Il FAI ha avviato un progetto volto alla salvaguardia e valorizzazione delle api, la cui sopravvivenza è oggi messa duramente a rischio. Dal 2018 Torba ospita un alveare di api e nel corso dei due giorni verranno offerti approfondimenti sulla vita degli impollinatori. Orario sabato e domenica dalle 10 alle 18.