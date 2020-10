11/20

Lazio - Due pittori veronesi nella Sabina del 500. Sulle orme dei Fratelli Torresani – Poggio Mirteto (Rieti). Un oratorio di un convento, oggi all’interno di una dimora privata aperta eccezionalmente per le Giornate Fai d’Autunno, in un sito, Santa Maria in Legarano, vicino a Casperia, che ha più di duemila anni di storia e possiede un giardino incantato. È in queste due località che sono custodite la prima e probabilmente l’ultima opera in Sabina di due fratelli veneti, pittori di talento, Lorenzo e Bartolomeo di Cristoforo Torresani (foto FAI)