Coronavirus: frate positivo, convento in quarantena a Cremona

Un frate cappuccino è risultato positivo al coronavirus a Cremona (LA DIRETTA - MAPPE - AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA). Il religioso presenta febbre e sintomi influenzali. Sono state attivate le procedure previste e disposto l'isolamento fiduciario e il tampone per tutti gli otto confratelli che vivono in convento. La chiesa dei Cappuccini è stata chiusa ed è stata sospesa anche la mensa gestita dai frati per aiutare i più bisognosi.