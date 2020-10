Sarà proclamato Beato nel pomeriggio di oggi Carlo Acutis nella Basilica di San Francesco ad Assisi e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha ricordato su Facebook il 15enne morto nel 2006 per una leucemia fulminante al termine di una breve vita dedicata alla fede. (FOTO)

Sala: “La sua vita continua a scuotere le coscienze”

"Carlo - ha spiegato Sala - va ad arricchire la schiera dei Santi 'normali' che tanto hanno vivificato la vita della nostra fede negli ultimi decenni. È stato un ragazzo come tanti che potevi incontrare con i suoi amici tutti i giorni nelle vicinanze del Leone XIII. Eppure nel suo zaino c'era, oltre ai libri da liceale, una fede talmente profonda da incendiare i cuori di chi lo ha incontrato per le strade di Milano allora e di chi lo conosce oggi sulla rete". "Carlo è morto a 15 anni, fulminato in tre giorni dalla leucemia. Ma la sua vita continua a scuotere le coscienze di migliaia di giovani in tutto il mondo. 'Tutti nascono originali, molti muoiono fotocopie' aiutaci Carlo, a scoprire l'originalità della nostra vita", ha scritto Sala.