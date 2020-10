Lega, Ciocca: "Meno Covid? Siamo più puliti di francesi e spagnoli"

"Non so se siete stati in Francia o in Spagna - ha affermato l'europarlamentare -. Se uno entra in un bagno italiano trova un pezzo in più, un sanitario in più. Hanno una cultura dell'ordine e della pulizia diversa da quella italiana che si ripercuote anche nel comportamento"

Polemica per le parole dell'europarlamentare della Lega, Angelo Ciocca, che alla trasmissione 'Orario Continuato' su Telelombardia, riferendosi alla maggiore diffusione del Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA) in altre nazioni europee, ha parlato degli italiani come più attenti, più puliti rispetto ad altri Paesi europei". Poi ha aggiunto: "Quando un italiano pensa di essere inferiore a un francese o a un tedesco io mi arrabbio - ha affermato Ciocca - perché noi non siamo inferiori, siamo superiori a un tedesco o a un francese. Se vai in un ristorante francese la pulizia è nettamente diversa rispetto a uno italiano, ovviamente in linea di massima".

Negli altri Paesi c'è comportamento che li penalizza sul Coronavirus

"Voglio lanciare una provocazione - ha esordito Ciocca -. Il popolo italiano è uno dei popoli più puliti. È la verità, lo dico da deputato europeo. Noi siamo più attenti, più puliti rispetto ad altri Paesi europei". Il conduttore della trasmissione, Marco Oliva, ha chiesto se quindi negli altri Paesi europei il Covid "è più diffuso perché sono più 'sporchi'" e Ciocca ha risposto: "No, perché hanno delle attenzioni nettamente diverse rispetto ai cittadini italiani. Scusate, sicuramente hanno un'attenzione alla pulizia dei locali, della persona diversa dalla persona italiana e quindi c'è un comportamento che li penalizza sul Coronavirus. Questa è la verità".

"In Francia e Spagna cultura della pulizia diversa dalla nostra"

"Si rende conto di quello che ha detto?", ha replicato il giornalista. C'è meno Coronavirus in Italia "perché il comportamento dei cittadini italiani è più ordinato e più pulito. Punto", ha insistito l'europarlamentare. "Francesi e spagnoli sono più zozzi?" ha ancora chiesto Oliva. "Eh sì, non so se siete stati in Francia o in Spagna. Se uno entra in un bagno italiano trova un pezzo in più, un sanitario in più (il bidet, ndr). Hanno una cultura dell'ordine e della pulizia diversa da quella italiana che si ripercuote anche nel comportamento. Questo è", ha detto ancora l'esponente politico.