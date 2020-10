Milano, Jorit celebra la città e il calcio di Fifa 21 con un murales

L’opera ritrae due giovani tifosi di Inter e Milan, divisi da una sana rivalità sportiva ma uniti dalla passione per il calcio, che supera ogni barriera annullando le diversità. Il progetto è stato promosso da Electronic Arts in vista dell’uscita del videogioco il prossimo 9 ottobre

Due giovani tifosi di Inter e Milan, due volti simmetrici, opposti ma complementari, divisi da una sana rivalità sportiva ma uniti da un’unica passione: il calcio. È il nuovo murales realizzato da Jorit Agoch, visibile da questa mattina in Corso di Porta Ticinese, a Milano. L’opera è stata promossa da Electronic Arts in vista dell’uscita di FIFA 21,prevista per il 9 ottobre, per rendere omaggio alla città e ai due club milanesi, nuovi partner del gruppo.