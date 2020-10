Coronavirus, in Lombardia 520 nuovi casi su 21.569 tamponi

Sono 40 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, stesso numero di ieri, mentre le persone attualmente in cura presso altri reparti sono 339, con un aumento di 19 unità

A fronte di 21.569 tamponi effettuati, sono 520 i nuovi casi di Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA) accertati in Lombardia. Di questi, 54 sono risultati “debolmente positivi” mentre altri tre sono stati rilevati a seguito di test sierologico. Sono 40 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, stesso numero di ieri, mentre le persone attualmente in cura presso altri reparti sono 339, con un aumento di 19 unità. Cinque decessi nelle ultime 24 ore: le vittime da inizio epidemia salgono a 16.978. I nuovi guariti e dimessi sono 147. Questi i dati diffusi dalla Regione tramite il bollettino quotidiano.

I dati nelle province

È Milano la provincia che fa registrare l’incremento più alto, con 182 nuovi casi, di cui 77 in città. Sono 54 invece i contagi individuati a Varese, 52 a Brescia, 46 a Pavia, 37 a Bergamo, 34 a Monza e Brianza, 14 a Mantova, 12 a Lodi, cinque a Lecco, Como Cremona e quattro a Sondrio.