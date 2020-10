Giuseppe Sala: "Vaccini influenza? Da Gallera affermazioni ridicole"

Così il primo cittadino: "Da lui non mi sento tutelato come cittadino lombardo nel suo ruolo". L'assessore aveva detto: "Polemica strumentale, abbiamo acquistato l'80 per cento delle dosi in più rispetto allo scorso anno che ci permetteranno di vaccinare in tempi utili le persone fragili, gli over 60, le donne gravide, gli operatori sanitari e i bambini"

"Le affermazioni di Gallera sfiorano il ridicolo anzi sono ridicole. Le fa uno che ha fatto politica senza che nessuno se ne accorgesse per un sacco di anni, nel momento in cui ha avuto visibilità mediatica ha pensato di candidarsi per fare il sindaco nel mezzo di una pandemia". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato della vicenda della disponibilità dei vaccini anti influenzali, per cui ieri c'è stato uno scontro tra Regione e Comune, a margine della festa della Polizia locale. "Da Gallera non mi sento tutelato come cittadino lombardo nel suo ruolo", ha proseguito. (I NUMERI SU TEMPI E DISPONIBILITA')

"Su vaccini Regione dice a medici di arrangiarsi"

Inoltre, sul tema dei vaccini anti influenzali "andiamo alla sostanza, e vorrei che confutassero la mia affermazione, cioè che in questo momento la sanità lombarda sta dicendo ai medici del privato convenzionato che si devono arrangiare con i vaccini. Prego di confutare questa mia affermazione perché se così è ricorderei loro che li abbiamo chiamati eroi solo pochi mesi fa e adesso gli diciamo arrangiatevi con i vaccini. Poi andiamo a vedere come hanno fatto le gare, andiamo a vedere le gare deserte per i vaccini, che qualcosa non va assolutamente è certo - ha aggiunto -. Per cui noi non è che stiamo facendo politica, se volessi fare campagna elettorale mi sarei già ricandidato. Il tema è che stiamo pensando alla salute dei lombardi e la situazione deve rimanere sotto controllo".



Il botta e risposta di ieri

Tutto è iniziato ieri con un botta risposta tra le parti. "La Regione Lombardia non dà i vaccini al Comune di Milano", aveva detto la vice sindaca del Comune di Milano e assessore alla Sicurezza, Anna Scavuzzo, in una nota in cui parlava della campagna vaccinale per l'influenza che dovrebbe partire in Lombardia nella seconda metà di ottobre. Per Scavuzzo si tratta di un "voltafaccia di Regione Lombardia che ammette di non poter affrontare una vaccinazione massiccia della popolazione perché non ha abbastanza dosi di vaccino". Dopo poche ore era arrivata la risposta dell'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera: "Polemica strumentale, abbiamo acquistato l'80 per cento delle dosi in più rispetto allo scorso anno che ci permetteranno di vaccinare in tempi utili le persone fragili, gli over 60, le donne gravide, gli operatori sanitari e i bambini. Per gli altri cittadini, il problema dell'approvvigionamento è nazionale".