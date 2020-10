Vaccini, vice sindaca Milano: "Regione Lombardia non dà dosi a Comune"

Anna Scavuzzo, anche assessore alla Sicurezza, in una nota parla di un "voltafaccia di Regione Lombardia che ammette di non poter affrontare una vaccinazione massiccia della popolazione perché non ha abbastanza dosi di vaccino"

"La Regione Lombardia non dà i vaccini al Comune di Milano". Lo sostiene la vice sindaca del Comune di Milano e assessore alla Sicurezza, Anna Scavuzzo, in una nota in cui parla della campagna vaccinale per l'influenza (I NUMERI SU TEMPI E DISPONIBILITA') che dovrebbe partire in Lombardia nella seconda metà di ottobre. Per Scavuzzo si tratta di un "voltafaccia di Regione Lombardia che ammette di non poter affrontare una vaccinazione massiccia della popolazione perché non ha abbastanza dosi di vaccino".