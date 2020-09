Sono 21 le classi delle scuole della provincia di Pavia finite in quarantena dopo che studenti o insegnanti sono risultati positivi a Covid-19. Circa 450 gli alunni in isolamento domiciliare

Nelle ultime ore in Lombardia, a fronte di 19.137 tamponi effettuati, sono 256 i nuovi casi di coronavirus accertati. (DIRETTA)

8:03 – Nel Pavese 21 classi in quarantena

Sono 21 le classi delle scuole della provincia di Pavia finite in quarantena dopo che studenti o insegnanti sono risultati positivi a Covid-19. Circa 450 gli alunni attualmente in isolamento domiciliare. Il dato emerge dal monitoraggio effettuato da Ats Pavia. I casi di positività al coronavirus sono stati riscontrati nei comuni di Pavia, Voghera, Mortara, Casei Gerola e Gambolò. Come prevedono i protocolli, le classi dove sono stati riscontrati i contagi sono state chiuse e sottoposte a interventi di sanificazione, nella restante parte degli istituti l'attività è proseguita regolarmente.