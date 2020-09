Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Tra i nuovi contagiati 38 sono "debolmente positivi" e due a seguito di test sierologico mentre sono in in terapia intensiva 31 pazienti e 302 quelli non in terapia intensiva

Sono 216 i positivi al Coronavirus registrati nelle ultime ore in Lombardia a fronte di 16.567 tamponi (totale complessivo: 2.068.416). Tra i nuovi contagiati 38 sono "debolmente positivi" e due a seguito di test sierologico mentre sono in in terapia intensiva 31 pazienti e 302 quelli non in terapia intensiva. I decessi,sono stati cinque (totale complessivo: 16.946).