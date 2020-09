Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 277 i nuovi casi positivi in Lombardia, di cui 55 "debolmente positivi" e otto a seguito di test sierologico, secondo i dati diffusi dalla Regione, su un numero di 20.431 tamponi effettuati. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

8:14 - In Lombardia 277 positivi, calano i ricoveri

Sono 277 i nuovi casi positivi in Lombardia, di cui 55 "debolmente positivi" e otto a seguito di test sierologico, secondo i dati diffusi dalla Regione, su un numero di 20.431 tamponi effettuati. Un dato che corrisponde all'1,3% dei test eseguiti. In diminuzione i ricoveri sia in terapia intensiva 30 (-1) sia in reparto, 300 (-3). Due i decessi di persone positive registrati che portano il totale in regione a 16.937. Sono 152 in più i guariti/dimessi per un totale complessivo di 79.624, di cui 1.508 dimessi e 78.116 guariti. Il dato più alto tra le province è quello di Milano: 192, di cui 104 a Milano città.