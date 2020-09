Milano, violenza sessuale su sei donne: 30enne condannato a 10 anni

Tra le vittime anche una 70enne tenuta sequestrata per oltre dieci ore nel novembre del 2019 in un appartamento in centro a Milano

E' stato condannato a 10 anni e 6 mesi di carcere con rito abbreviato D. C., 30enne lodigiano accusato di aver violentato sei donne, fra cui una 70enne tenuta sequestrata per oltre dieci ore nel novembre del 2019 in un appartamento in centro a Milano. La sentenza è stata emessa dal gup del Tribunale di Milano Elisabetta Meyer, accogliendo la richiesta del pm Giovanni Tarzia.

Aggressore seriale

A quanto ricostruito l'uomo, aggressore seriale, agiva secondo una modalità consolidata. Prima contattava le proprie vittime attraverso siti internet di incontri per adulti. Poi concordava la prestazione sessuale e infine, in più di un caso dopo aver assunto cocaina, scattava la violenza. Le vittime hanno raccontato di essere state picchiate e minacciate. Una decina di giorni dopo l'aggressione subita dalla settantenne l'uomo era stato arrestato dai poliziotti della Mobile di Lodi per l'aggressione a una colombiana di 52 anni. Altri quattro sono gli episodi contestati, con l'accusa di violenza sessuale, sequestro di persona e rapina.