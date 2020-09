Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

È di 33 casi positivi e 435 persone isolate il bilancio dei controlli fatti dall'Ats Città Metropolitana di Milano dall'inizio della scuola al 20 settembre. Sono risultati positivi al coronavirus 27 studenti e sei operatori. Tre casi si sono registrati nel Lodigiano, 14 a Milano città e i restanti 16 in provincia. Fra gli isolati, 15 sono operatori e 420 studenti. (DIRETTA)

7:07 – A Milano 33 positivi e 435 isolati da inizio anno scolastico

È di 33 casi positivi e 435 persone isolate il bilancio dei controlli fatti dall'Ats (ex Asl) Città Metropolitana di Milano dall'inizio della scuola al 20 settembre. Più precisamente, sono risultati positivi al coronavirus 27 studenti e sei operatori. Tre casi si sono registrati nel Lodigiano, 14 a Milano città e i restanti 16 in provincia. Fra gli isolati, 15 sono operatori e 420 studenti. L'Ats fornirà ogni martedì, a partire dal 29 settembre, bollettini settimanali con i dati della settimana precedente.

7:04- Studente positivo, compagni e insegnati isolati

Uno studente di un liceo di Desenzano del Garda, nel Bresciano è risultato positivo al tampone Covid. La classe che frequenta è stata messa in quarantena e seguirà le lezioni da remoto. "Anche gli insegnanti venuti in contatto con la classe saranno in quarantena" ha spiegato al dirigente scolastica che ha invece invitato tutti gli altri studenti a frequentare normalmente le lezioni.

7:01 - In Lombardia 182 nuovi casi

Con 14.808 tamponi effettuati, sono 182 i nuovi positivi in Lombardia per una percentuale pari all'1,22%, in crescita rispetto a ieri (0,9%). Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-2, 34 in totale), crescono quelli negli altri reparti (+11, 294). I nuovi decessi sono due per un totale di 16.925 morti in regione dall'inizio della pandemia. Tra i nuovi casi, 76 sono nella provincia di Milano, di cui 47 a Milano città, 35 a Pavia, 12 a Monza e Brianza e 11 a Bergamo.