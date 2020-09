Scuola, 439 positivi al Coronavirus: 43 classi bloccate in Lombardia

Quarantatre classi bloccate e 439 bambini e ragazzi trovati positivi al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA) dal primo al 18 settembre. È il primo bilancio del ritorno a scuola (LO SPECIALE) in Lombardia, riportato dal quotidiano La Repubblica.

I numeri

Le positività riscontrate tra bambini e ragazzi under 18 sono state l'1,45 per cento. Sono stati eseguiti 4.014 tamponi ai bambini iscritti ai nidi, 5.644 agli alunni delle materne, 6.654 test ai bambini delle elementari, 4.235 agli studenti delle medie e 9.710 a quelli delle scuole superiori. I minorenni risultati contagiati dal virus sono stati 69 tra coloro che vanno al nido, 71 tra quelli della materna, 92 alle elementari, 66 alle scuole medie e 141 tra gli iscritti delle superiori. Nell'Ats di Milano finora i contagi riscontrati nelle scuole sono stati 33, di cui 14 a Milano città, 16 in provincia di Milano e tre in quella di Lodi: si tratta di 27 alunni e sei operatori. A causa di questi casi, sono state messe in quarantena 435 persone, 420 alunni e 15 operatori scolastici.