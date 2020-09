Prete ucciso, a Como la messa con l'elemosiniere del Papa

Il cardinale Konrad Krajewski ha presieduto questa mattina in Cattedrale a Como la messa in suffragio del sacerdote assassinato martedì scorso e poi si è recato a Regoledo di Cosio dai genitori di don Roberto, portando loro una corona del rosario, dono del Pontefice

Il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere di papa Francesco, ha presieduto questa mattina in Cattedrale a Como la messa in suffragio di don Roberto Malgesini, il "prete degli ultimi" assassinato martedì scorso. Al termine della funzione, il cardinale Krajewski si è recato in forma privata a Regoledo di Cosio dai genitori di don Roberto, portando loro una corona del rosario, dono del Papa.