Fondi Lega, indagato per riciclaggio responsabile fiduciaria

Tra gli indagati nell'inchiesta di Milano sui fondi della Lega relativi alla Lombardia Film Commission finisce anche Roberto Tradati, responsabile della fiduciaria Fidirev. L'accusa è di riciclaggio, una delle ipotesi di reato su cui lavorano da tempo i pm milanesi. Lo riportano Il Fatto Quotidiano e La Repubblica. (LE INDAGINI - LA VICENDA)

Chi è Roberto Tradati

Tradati è responsabile della fiduciaria Fidirev attraverso la quale sarebbero transitati parte degli 800mila euro incassati dalla vendita del capannone e in questa veste era stato ascoltato dai pm milanesi come teste ma ora, come viene riportato, è stato indagato. La fiduciaria milanese, nell'operazione sull'immobile di Cormano ha incassato i 400mila euro della prima compravendita del febbraio 2017 tra Paloschi srl, del prestanome Luca Sostegni, e Andromeda, la società immobiliare di uno dei commer4cialisti finito nell'inchiesta, Michele Scillieri. Il capannone finì poi alla Lombardia Film Commission al doppio del prezzo.