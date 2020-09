Fondi Lega, da atti spunta il nome del finanziere svizzero Tettamanti

Nell'inchiesta milanese sul caso 'Fondi Lega' e che ha al centro la compravendita a prezzo gonfiato di un capannone a Lombardia Film Commission, spunta il nome anche del finanziere miliardario svizzero Tito Tettamanti, il fondatore e "presidente onorario" del gruppo Fidinam, specializzato nella consulenza fiscale internazionale con la creazione, tra l'altro, di strutture offshore. Tettamanti, tra l'altro, è stato accostato da alcuni alla rete sovranista ticinese ed è in buoni rapporti con Steve Bannon, l'ex stratega della campagna elettorale di Donald Trump che ha ospitato nella sua villa.

Gli atti dell'inchiesta

Come si legge in una informativa dello scorso 19 maggio della Gdf, agli atti dell'inchiesta che ha portato ai domiciliari i tre commercialisti vicini al Carroccio, Alberto Di Rubba, Andrea Manzoni e Michele Sillieri, il nome del finanziere (che ha costituito nel 1959 lo studio legale Tettamanti-Spiess-Dotta ed è stato per anni azionista della Banca Svizzera Italiana) viene a galla a proposito della fiduciaria Fidirev, attraverso la quale sarebbero transitati parte degli 800mila euro incassati illecitamente dalla vendita dell'immobile e finiti in Svizzera. "Nel periodo di interesse investigativo - si legge nelle relazione delle Fiamme Gialle - (2017-2018), Fidirev Società Fiduciaria srl, è risultata indirettamente partecipata dalla Fidnam Group Holding Sa (Svizzera) attraverso l'interposizione di svariate persone fisiche e giuridiche, tra cui Fidirevisa Italia Spa, Fidnam Services et Participations sa (Lussemburgo) e Fidinam sa (Svizzera)". "La Fidinam Group Holding Sa Svizzera - prosegue l'informativa - è risultata proprietaria anche di parte del capitale della Fidinam Partecipazioni Sa (Svizzera) tra i cui 'azionisti' ("shareholder") vi è Tettamanti". Il documento cita anche alcuni articoli "di cronaca giudiziaria" usciti in passato su alcune testate in cui viene citato il finanziere con la sua fiduciaria.