Incidente a Milano, sbanda con il monopattino e si scontra con un'auto

Un uomo di 34 anni è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo essersi scontrato con un'auto mentre viaggiava col proprio monopattino a Milano. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 11 nel sottopasso Mortirolo. Secondo quanto appreso finora, l'uomo stava viaggiando sul mezzo elettrico di sua proprietà nella corsia di destra quando ha perso il controllo (non è chiaro se per un problema tecnico o per il manto stradale sconnesso) e dopo aver sbandato un paio di volte è finito su una Hyundai che in quel momento stava cercando di sorpassarlo a sinistra. Il conducente dell'auto non ha riportato ferite mentre il 34enne sul monopattino, che non indossava il casco, ha crepato il suo parabrezza e ha battuto la testa. È stato trasferito all'ospedale Niguarda in condizioni serie.