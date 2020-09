Scuola, coppia sceglie homeschooling per “evitare rischi Covid”

Marito e moglie, entrambi liberi professionisti della Valtellina, hanno deciso di non mandare a scuola quest’anno i loro tre figli, preferendo l’homeschooling ( CHE COS'E' ), i programmi scolastici a casa sotto la guida di uno o più insegnanti a proprie spese. Per la coppia, infatti, sono elevati i rischi che il contagio da Covid-19 possa arrivare a scuola costringendo i bimbi a restare a casa, e farsi eventualmente carico della gestione domestica degli studi, anche di lunga durata per la quarantena, potrebbe compromettere la loro attività professionale.

Previsto un esame a fine anno

I bambini, due della primaria e uno della scuola dell’infanzia, dovranno sostenere un esame al termine dell'anno scolastico per poter accedere alla classe successiva. I due genitori non hanno mosso alcuna critica nei confronti di presidi, docenti e del dirigente scolastico provinciale, Fabio Molinari, per l'impegno messo in campo ma ritengono che i rischi di una nuova interruzione dell’anno scolastico siano alti. Una scelta, quella dell’homescooling, che potrebbe essere seguita anche da alcuni amici della coppia.