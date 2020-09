Ecco come è stata vissuta l’esperienza della didattica a distanza

Nel giorno del rientro una scuola, una rilevazione di AlmaDiploma relativa al periodo del lockdown rivela che quasi tutti gli studenti delle classi quarte e quinte delle superiori hanno usato le risorse familiari per i device tecnologici e la connessione. Per il 67,4% i docenti hanno valutato con equità le prove e i compiti svolti, ma per il 31,6% non sarebbe utile continuare con la Dad e il 72,1% pensa che la preparazione ricevuta sia inferiore a quella che avrebbero avuto andando in classe