Coronavirus, in Lombardia 388 nuovi contagi a fronte di 23.409 tamponi

In Lombardia, a fronte di 23.409 tamponi effettuati, sono 388 i nuovi casi di positività in Lombardia al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA), di cui 65 'debolmente positivi' e 18 a seguito di test sierologici. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è salito dall'1.23% di ieri all'1,65% di oggi. Si è verificato un decesso facendo salire a 16.877 il totale complessivo dei decessi in regione dall'inizio della pandemia. Calano i ricoveri in terapia intensiva, 23, meno 3 rispetto a ieri, mentre si registra un nuovo ricovero negli altri reparti, 245 il totale.

I contagi nelle province lombarde

Tra le province, Milano è sempre quella più colpita con 184 casi, di cui 112 a Milano città. Trentasei casi a Brescia, 29 a Mantova, 28 a Bergamo, 23 a Monza e Brianza, 21 a Varese, 15 a Como, 11 a Cremona, sette a Lecco, sei a Pavia, due a Lodi e zero a Sondrio.