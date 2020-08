Maltempo, oggi e domani allerta rossa in Lombardia

Non accenna a placarsi l’ondata di maltempo che da ieri sta investendo la Lombardia. Al momento, il quadro meteorologico prevede ancora instabilità e fenomeni temporaleschi su quasi tutte le province lombarde e lungo tutto il fine settimana. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, sabato 29 agosto, e domani, domenica 30 agosto, allerta rossa per rischio idrogeologico sul settore settentrionale della Lombardia. Per la giornata di domani valutata allerta arancione sul restante territorio della regione. (MALTEMPO IN LOMBARDIA - LE PREVISIONI IN ITALIA)