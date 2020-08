Coronavirus, Flavio Briatore verso l'isolamento domiciliare a Milano

Flavio Briatore, risultato positivo al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA), in mattinata sarà dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato da domenica, ma resterà nel capoluogo lombardo per il periodo di isolamento domiciliare, probabilmente ospite nella residenza della senatrice Daniela Santanchè, in zona Corso Vercelli. A quanto si apprende, in un primo momento Briatore era intenzionato a trasferirsi subito nella sua casa di Montecarlo, ma i medici gli avrebbero consigliato di non allontanarsi da Milano.

Il messaggio al figlio: "14 giorni passano veloci"

Su Instagram Flavio Briatore dedica un messaggio al figlio Falco Nathan in vista dell'isolamento domiciliare: "14 giorni passano veloci...". Il messaggio social di Briatore è accompagnato da una foto scattata in estate assieme al figlio.