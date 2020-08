Brescia, 24enne trovata morta. La nonna: "Dite cosa è successo"

"Voglio sapere se poteva essere salvata", afferma la nonna con la quale la ragazza è cresciuta. "L'ho vista per l'ultima volta venerdì sera. Era allegra, tranquillissima"

"Voglio sapere cosa è successo sabato notte e soprattutto se Francesca poteva essere salvata". Sono le parole della nonna di Francesca Manfredi, 24enne trovata morta il 23 agosto nel suo appartamento a Brescia, rilasciate in un'intervista al Giornale di Brescia.

"L'ho vista per l'ultima volta venerdì sera, era allegra"

"Non voglio nemmeno vedere chi era con lei. Mi hanno detto che non è bella gente", spiega la nonna con la quale la ragazza è cresciuta. "L'ho vista per l'ultima volta venerdì sera. Era allegra, tranquillissima. È venuta a prendere degli abiti ed era la solita di sempre".

Ipotesi mix di alcol e droghe

Gli inquirenti non escludono l'ipotesi che la giovane possa essere deceduta a causa di un'overdose dopo una notte passata in casa sua con alcuni amici. A chiamare i soccorsi sarebbero stati gli stessi amici che erano con lei e che sono stati già interrogati dalla polizia. Due di loro, un 32enne e una 24enne, risultano indagati. Oggi sarà effettuata l'autopsia.