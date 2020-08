Brescia, muore a 24 anni durante una festa: ipotesi overdose

Una ragazza di 24 anni, Francesca Manfredi, è stata trovata senza vita a Brescia, nel centro storico. Gli inquirenti non escludono l'ipotesi che la giovane possa essere deceduta a causa di un'overdose. A chiamare i soccorsi sarebbero stati degli amici che erano con lei e che sono stati già interrogati dalla polizia.

Chi era la vittima

Aveva solo 24 anni e, come riporta Il Corriere della Sera, una passione per i tatuaggi, le serate in discoteca, un lavoro saltuario come cameriera ora in pizzeria ora in un pub vicino all’ingresso della A4, dopo le superiori a Brescia, dove era nata e cresciuta.

La vicenda

Sabato sera la serata è continuata anche a casa di amici. Forse era presente anche un ragazzo con il quale Francesca aveva una relazione. Improvvisamente lei si sarebbe sentita male. Da capire quanto tempo sia trascorso prima della telefonata al 112. Da quanto appreso, gli amici della ragazza avrebbero aspettato troppo. Tentando, sembra, di farla riprendere adagiandola in una vasca da bagno, vestita, con del ghiaccio. Adesso sarà fondamentale capire l’ora della morte. E se un intervento più tempestivo le avrebbe salvato la vita. Quindi, starà agli inquirenti stabilire se proprio gli amici avrebbero potuto fare qualcosa per evitare la sua morte.