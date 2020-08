Le previsioni meteo del weekend a Milano dal 22 al 23 agosto

La situazione meteo in città

A Milano cieli sereni e caldo lungo tutta la giornata odierna. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da WNW con possibili raffiche fino a 14 km/h, in serata fino a 24 km/h. La temperatura minima sarà di 20°C, la massima di 33°C. Domenica possibili piogge e schiarite in giornata.

La situazione nel resto della Lombardia

Giornata bella e calda su tutta la regione. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da WSW con intensità di 8 km/h. Possibili raffiche fino a 20 km/h. Temperature minime comprese tra 20 e 21°C e massime comprese tra 32 e 34°C. Zero termico a 4400 metri. Domenica possibili rovesci e temporali su gran parte della regione, in particolare sull’area alpina.

La situazione meteo in Valchiavenna

Possibili fenomeni temporaleschi alternati a schiarite in Valchiavenna. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da Ovest-Sud-Ovest con intensità di 6 km/h. Possibili raffiche fino a 12 km/h. Temperature minime comprese tra 11 e 22°C e massime comprese tra 21 e 33°C. Quota 0°C a 4350 metri, quota neve a 4050 metri. Domenica annuvolamenti con temporali e schiarite.

La situazione meteo nel Varesotto

Sole e caldo nel Varesotto. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da Sud-Sud-Ovest con intensità di 4 km/h. Possibili raffiche fino a 7 km/h km/h. Temperature minime comprese tra 16 e 21 °C e massime comprese tra 25 e 34 °C. Zero termico a 4350 metri. Domenica piogge deboli.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 11,9 µg/m³.