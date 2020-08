Le previsioni meteo del weekend dal 22 al 23 agosto

Sarà un fine settimana caratterizzato dal gran caldo e dalle alte temperature un po’ su tutta la penisola. In diverse città il termometro supererà i 35°C, mentre nelle zone interne di Sicilia e Sardegna non si escludono i 40°C. Tregua al Nord a partire da domenica grazie ad una perturbazione che abbasserà la colonnina di mercurio

Quel del 22 e 23 agosto sarà un weekend caratterizzato dal caldo africano e da temperature molto alte da nord a sud, con il termometro che supererà i 35°C in numerose città della nostra penisola. L'ondata di calore proveniente dall'Algeria colpirà in particolare le isole maggiori dove si raggiungeranno i 40°C. Caldo che però cesserà al Nord già a partire da domenica, quando si prevede l'arrivo di correnti atlantiche accompagnate da temporali diffusi al Nord.

Le previsioni di sabato 22 agosto

Sabato 22 agosto è previsto l’apice dell’ondata di caldo che ha colpito l’Italia già da giovedì 20 e venerdì 21. Le temperature massime raggiungeranno diffusamente la soglia dei 35°C e potranno anche avvicinarsi ai 40°C sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Nello specifico, al Nord sole prevalente anche se entro sera non è escluso qualche temporale su Alpi e Prealpi. Al Centro giornata stabile e soleggiata con temperature stabili e massime tra 33°C e 38°C. Al Sud sole e caldo con l'anticiclone e qualche addensamento a carattere sparso lungo le coste al mattino e al pomeriggio sui rilievi. Massime comprese tra 33°C e 38°C.

Le previsioni di domenica 23 agosto

Domenica l’alta pressione inizierà a perdere di energia per far spazio a masse di aria fresca provenienti dal nord Europa. Per questa ragione, si prevedono nubi e piogge già dal mattino sui comparti alpini e prealpini, in particolare su Piemonte orientale, Lombardia e gran parte del Trentino Alto Adige. Successivamente, peggiorerà anche sui settori di pianura lombardi, alcune zone dell'Emilia e su tutto il Triveneto. Inevitabile dunque un calo delle temperature al Nord, mentre sul resto del Paese proseguirà l’alta pressione con temperature alte e oltre i 35°C specie in Sicilia e in Sardegna.